La firme d’Osaka nous l’avait annoncé il y a quelques jours, un journal des développeurs dédié à Monster Hunter World : Iceborne et baptisé « Le Dernier Combat » devait avoir lieu aujourd’hui à 14 heures. Cette présentation est désormais terminée, il est donc temps de résumer tout ce qu’on a pu apprendre.

La dernière mise à jour ?

Comme on pouvait s’y attendre, il s’agit là de la dernière mise à jour majeure de Monster Hunter World : Iceborne. Celle-ci introduira le Fatalis et la zone de jeu « Fort Schrade ». Immense château, ce terrain bien connu des fans a bénéficié de retouches graphiques splendides.

Avec cet ultime dragon ancien, surnommé Dragon Noir, les joueurs devraient expérimenter le combat le plus difficile du jeu. Au programme évidemment de nouvelles armes et armures, ainsi que des équipements palico. On devrait également voir un nouveau talent surpuissant arriver. Tout cela sera disponible dès le 1er octobre.

A cela s’ajoute la totalité des armures en armures spéciales, permettant ainsi de personnaliser son chasseur ou sa chasseresse comme bon nous semble. Le velkhana alpha-suprême devrait être disponible au même moment, tandis que les prochaines itérations alpha-suprêmes du reste du casting arriveront progressivement, puisque, même s’il s’agit de la dernière mise à jour majeure, plusieurs événements neufs débarqueront.

Ce sera notamment le cas de nouvelles quêtes spéciales dans l’avant-garde de Séliana, théâtre de l’un des affrontements contre le Velkhana dans l’histoire d’Iceborne. On pourra y affronter un nouveau dragon ancien chaque semaine, 3 semaines avant l’arrivée du Fatalis. Un nouveau talent lié au grappin sera également introduit. On note aussi de nouvelles améliorations pour les talents et plus de combinaisons de joyaux.

En octobre arrivera également un nouveau festival basé sur la thématique d’halloween. Comme à l’accoutumée, de nouveaux équipements, armures spéciales, décorations et quêtes événements seront introduites. Avant cela, le festival rush, permettant de participer à tous les anciens festivals à tour de rôle, aura lieu.

L’équipe à terminé sur une émouvante rétrospective de ces deux dernières années, remerciant alors les fans pour leur soutient sans faille. Pour rappel, Monster Hunter World : Iceborne est disponible depuis le 6 septembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One tandis que Monster Hunter World était quant à lui sorti le 26 janvier 2018.