Le film d’animation Netflix Monster Hunter: Legends of the Guild s’annonce avec une date et un trailer

Plus de deux ans après son annonce, Monster Hunter: Legends of the Guild va enfin débarquer très bientôt sur Netflix. De quoi nous faire oublier le film de Paul W.S. Anderson sorti en début d’année ?

Deviljho vs Congalala

On suivra apparemment un apprenti chasseur du nom d’Ayden qui devra stopper un dragon ancien effectuant sa migration. Le hic est que celui-ci prévoit de passer par le village de notre jeune héros et donc de tout détruire sur son passage. Comme annoncé, nous serons devant un film d’animation en 3D qui a l’air de reprendre fidèlement les codes de la série que ce soit au niveau des armes ou des monstres aperçus. Le trailer nous montre par exemple un Congalala qui effectue un joli plaquage sur un Deviljho, ce qui promet du bon fan service affichant un paquet de monstres.

Avec ce film, Capcom continue dans sa lancée pour populariser sa licence à un très large public. Une année charnière pour la franchise de chasse puisque cette année nous avons eu droit à Monster Hunter Rise sur Switch, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sur Switch et PC, et le film Monster Hunter même si ce dernier n’est clairement le meilleur produit du lot.

Monster Hunter: Legends of the Guild sortira le 12 août prochain sur la plateforme Netflix.