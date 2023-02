Accueil > Actualités > Hogwarts Legacy : Il sera bientôt possible de jouer à 2 via ce mod

Arpenter les couloirs de Poudlard dans Hogwarts Legacy a quelque chose de grisant pour les fans de l’univers Harry Potter, mais certains auraient aimé pouvoir vivre cette expérience à plusieurs. Le titre d’Avalanche Software n’incorpore aucun mode multijoueur ou coopératif et se contente d’un mode solo, mais on peut compter sur le talent de la scène du modding pour aller un peu plus loin que ce que le studio avait prévu. Un mod multijoueur pour Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard est déjà en préparation sur PC, pour profiter de ce monde ouvert en coop.

Jouer à deux, c’est bientôt possible

Ce mod est actuellement développé par The Together Team, à qui l’on doit déjà le mod multijoueur de Skyrim. Bien qu’il ne soit pas encore disponible pour tout le monde, ce mod nommé HogWarp devrait arriver d’ici peu de temps étant donné que l’équipe déclare qu’il est bien plus facile de le mettre en place que dans le jeu de Bethesda, étant donné que le jeu est basé sur le moteur Unreal Engine, plus facile à bidouiller. On en voit déjà une aperçu avec une vidéo qui nous montre l’avancée du développement.

Vous pouvez suivre l’avancée de l’équipe derrière ce mode en vous rendant sur la page Patreon du projet. Lorsqu’il sera vraiment prêt, sans doute début mars selon les moddeurs, HogWarp pourra être distribué à tout le monde gratuitement sur PC. En revanche, pour ce qui est d’un mode coopératif officiel pour Hogwarts Legacy, vous pouvez toujours attendre puisque ce n’est visiblement pas dans les plans du studio. Peut-être pour un Hogwarts Legacy 2 ?

Hogwarts Legacy est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch. Vous pouvez déjà consulter toutes nos astuces sur le jeu avec notre guide complet sur Hogwarts Legacy.