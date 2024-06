Mixtape : Le jeu d’aventure musical de Beethoven & Dinosaur et Annapurna Interactive sortira aussi sur PS5 en 2025

Une production qui s’ouvre à un public plus large

Pour rappel, Mixtape est un jeu d’aventure musical développé par Beethoven & Dinosaur, studio récompensé aux BAFTA Games Awards avec The Artful Escape. Nous y suivrons le récit de trois ami(e)s se remémorant les souvenirs de leur adolescence, du premier baiser aux meilleurs moments de glandouille, avant leur dernière soirée au lycée. Une histoire qui promet notamment d’être portée par une jolie ambiance onirique et une bande-son choisie avec soin par les développeurs (DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division…).

Mixtape will also be coming to PS5 and PC! Wishlist now on Steam // https://t.co/G7t9yzz1nL pic.twitter.com/RrNm6gManh — Annapurna Interactive (@A_i) June 9, 2024

Rendez-vous en 2025 pour découvrir Mixtape sur PC et consoles.