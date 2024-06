Mixtape annoncé lors du Xbox Games Showcase, un nouveau jeu musical par les développeurs de The Artful Escape

Tout au long d’une compilation de musiques savamment choisies et reflétant des reconstructions oniriques de leurs souvenirs ensemble, Mixtape explorera les moments charnières qui les ont façonnés, des plus grands succès de leur amitié, leur camaraderie mais aussi la musique, les hauts et les bas de l’adolescence et les sentiments doux-amers provoqués par la croissance, en passant par leurs premiers amours par exemple.

Les joies de l’adolescence mais sans les boutons d’acné

Assimilé à des jeux comme What Remains of Edith Finch, Mixtape tire son épingle du jeu à travers son récit qualifié comme ayant une structure unique, mettant l’accent sur la variété, la surprise et la comédie dans son gameplay, le tout accompagné d’une playlist composée de morceaux choisis des discographies de DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division et d’autres encore.

Mixtape est prévu pour 2025 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC, et dès le lancement dès le Xbox Game Pass.