Minecraft : Le film s’illustre dans une nouvelle bande-annonce tandis que des attractions autour du jeu vont ouvrir

Une licence minée jusqu’au dernier filon

La première bande-annonce du film Minecraft n’avait rien pour nous rassurer, et pas sûr que ce deuxième aperçu parvienne à faire mieux même s’il a au moins le mérite d’être plus complet en nous montrant davantage l’univers de la licence.

C’est toujours la fête au cabotinage et aux fonds verts mal incrustés, mais qui sait, la promesse d’un film d’aventure sympathique à regarder sera peut-être respectée au bout du compte. Pour rappel, ce film Minecraft devrait sortir au mois d’avril 2025 au cinéma.

Après cela, la folie Minecraft continuera puisque le groupe Merlin Entertainements, qui possède Legoland et Alton Towers (et qui est le deuxième plus gros pourvoyeur de parcs d’attraction dans le monde), entrevoit la construction de deux attractions sur le thème Minecraft aux États-Unis et au Royaume-Uni. On y retrouvera des points de restauration et des hôtels qui font également référence à cet univers. Ces espaces devraient ouvrir entre 2026 et 2027, et s’ils fonctionnent, il faut s’attendre à voir d’autres attractions Minecraft arriver un peu partout dans le monde.