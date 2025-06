MindsEye : la bande-annonce de lancement est là avec un peu de gameplay

MindsEye : l’ombre d’un doute

Dévoilé en 2023, Mindseye est présenté par ses concepteurs comme un jeu d’action-aventure en monde ouvert, mêlant narration cinématographique et gameplay à la troisième personne. Le titre fait partie d’Everywhere, une plateforme ambitieuse également créée par le studio écossais Build a Rocket Boy. Celle-ci se situe à mi-chemin entre le réseau social l’espace créatif, mais on a encore bien du mal à comprendre son objectif. Quoi qu’il en soit, MindsEye est porté par quelques grands noms de l’industrie à l’image Leslie Benzies, ancien producteur exécutif de Grand Theft Auto V.

En raison de sa communication et de sa discrétion, MindsEye crée le doute auprès du public. Nombreuses promesses, visuels alléchants, tout rappelle les quelques arnaques auxquelles nous avons eu droit ces dernières annéesPourtant, le jeu existe bel et bien, et est prêt à sortir. Lever les doutes et attirer les regard n’est pas aisé en cette période particulièrement dense, et les démissions surprises de Riley Graebner (Directeur Juridique) et Paul Bland (Directeur Financier) juste avant le lancement n’aide pas. Leslie Benzies n’a pas non plus été avares en déclarations, laissant entendre à qui veut que le titre sera alimenté en contenu pendant dix ans.

Et s’il cachait son jeu ?

Reste qu’à l’heure actuelle, MindsEye semble avoir du mal à faire lever les foules. Alors, en amont de sa sortie, le titre a été remis sur le devant de la scène. Après une apparition au Summer Game Fest, MindsEye s’est retrouvé au IO Interactive Showcase en qualité de jeu édité. L’occasion pour Build a Rocket Boy de dévoiler une bande-annonce de lancement ainsi que quelques minutes de gameplay. On nous promet une nouvelle fois un jeu d’action guidé par la narration, des personnages forts, du spectacle et des transitions douces entre gameplay et cinématique.

On vous laisse découvrir le gameplay (time code 52:05), mais on ne peut pas dire qu’il dénote particulièrement. Le personnage se déplace, tire sur ses adversaires, se met à couvert et recommence. Il est assisté à distance dans sa tâche par un de ses compagnons, et peut utiliser son drone pour attaquer et effectuer du repérage. S’il se montre visuellement séduisant, MindsEye ne nous donne pour le moment à voir que des rues dépourvues de vie (pratique la loi martiale dans les jeux) et des séquences de shoot somme-toute génériques. Le jeu d’acteur est cependant au rendez-vous, on espère donc que la production cache vraiment bien son jeu.

MindsEye sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 11 juin