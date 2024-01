Microsoft montre des résultats en très nette hausse pour sa division Xbox

Malgré les licenciements, Xbox est dans le vert

Puisqu’il faut désormais compter les résultats d’ABK dans le bilan de Microsoft, les chiffres de Xbox sont très positifs pour ce trimestre, avec des Call of Duty et d’autres licences qui viennent renflouer les caisses. L’arrivée de l’éditeur au sein de l’effectif Xbox a déjà généré 2,08 milliards de dollars (qu’il faut baisser à environ 930 millions en excluant les coûts de l’intégration de la boîte à la division Xbox), et même s’il faudra encore beaucoup de trimestres comme celui-ci pour que le rachat de 69 milliards soit compensé, il s’agit malgré d’une excellente nouvelle pour Microsoft.

Le total des revenus générés par le secteur gaming de Microsoft est en hausse de 49%, tandis que les services et les contenus Xbox ont par exemple grimpé de 61% par rapport à l’année précédente, là encore principalement poussés par ABK qui en compte 55% rien qu’à lui tout seul (donc 6% pour Xbox). La hausse est nettement moins visible pour les consoles Xbox, même si Microsoft doit malgré tout apprécier qu’elle ne chute pas. On parle ici de 3% des revenus en plus du côté du secteur hardware. Microsoft s’attend néanmoins à ce que ce secteur baisse d’année en année.

Tout cela nous amène à un total de 21,9 milliards de dollars de bénéfices net pour l’ensemble de Microsoft (pour 62 milliards de chiffres d’affaires), dont 7,11 milliards pour sa partie gaming, qui, rappelons-le, vient de se séparer de 1 900 personnes.