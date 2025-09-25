Microsoft Flight Simulator 2024 est annoncé sur PS5 pour cet hiver, le support du PSVR2 est prévu pour 2026

Sony Flight Simulator 2025

Après avoir diffusé un trailer lors du dernier State of Play, le PlayStation blog donne plus de détails sur le portage de Microsoft Flight Simulator 2024. Jörg Neumann, responsable de la franchise Microsoft Flight Simulator, évoque une adaptation pensée pour tirer parti des particularités de la PS5. Les gâchettes adaptatives de la manette DualSense réagiront selon la vitesse de roulage ou la surface au sol, des communications ATC (contrôle aérien) sortiront via le haut‑parleur de la manette, et des éléments comme le gyroscope, la bande lumineuse et le touchpad personnalisable seront utilisés pour renforcer l’immersion.

La version PS5 permettra d’accéder à plus de 40 000 pistes d’atterrissage et 60 000 héliports, de survoler les sept continents avec des conditions météorologiques en temps réel (calquées sur la véritable météo de chaque coin du monde), ou encore de piloter une flotte de 125 avions détaillés, allant des ultralégers aux jets de ligne et avions de transport militaire.

Malgré quelques écueils au lancement, la licence d’Asobo Studios reste la meilleure dans son domaine (sans grosse concurrence il faut dire) et on espère que le lancement ne connaitra pas les mêmes problèmes que l’année dernière. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à notre test. L’atout qui va sans doute le démarquer par rapport à la version Xbox est l’annonce du support pour le PSVR2 qui sera disponible en 2026 via une mise à jour gratuite. On imagine que l’argument sera de poids pour les amateurs de ce genre d’aventure.

Microsoft Flight Simulator 2024 est attendu pour le 8 décembre prochain sur PS5. En guise de bonus de précommande, tous les acquéreurs recevront le Northrop T‑38A Talon, et les éditions Deluxe ou Premium offriront un accès anticipé trois jours avant, soit le 5 décembre. Le titre est toujours disponible sur PC et Xbox Series.