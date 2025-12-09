Microsoft Flight Simulator 2024 vous emmène faire un tour à Hawkins dans son extension Stranger Things

Une ville qu’il faudrait pourtant éviter à tout prix

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que la dernière saison de Stranger Things est actuellement en cours de diffusion. La série phénomène s’invite donc un peu partout pour assurer sa promotion, même là où l’on ne s’y attend pas vraiment. Comme dans Microsoft Flight Simulator 2024, avec une extension Stranger Things qui est disponible dès aujourd’hui, ce 9 décembre.

Vous pourrez ici survoler la terrible ville de Hawkins, théâtre de nombreux événements surnaturels, et aller aider les habitants à s’enfuir à bord d’un Bell UH-1H Huey au cours de cinq missions inédites, qui combinent sauvetages et courses-poursuites. La ville promet d’être bien détaillée et très fidèle aux décors de la série, via plein de lieux iconiques, comme le collège de Hawkins ou bien son fameux centre commercial, sans oublier le laboratoire national, centre de tous les dangers.

Microsoft Flight Simulator 2024 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.