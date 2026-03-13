Microsoft annonce que son système IA Gaming Copilot va débarquer cette année sur Xbox Series

La pointe du progrès à portée de main

Nous avions déjà une idée de ce projet porté par Microsoft dès l’année dernière : Gaming Copilot est destiné à donner des conseils et des indications pour réussir à progresser dans nos différentes parties. Cela ne suffisait pas que nos propres personnages principaux nous spoilent une énigme en 10 secondes chrono, il fallait qu’une IA externe puisse s’en charger au cas où.

Tandis que le déploiement a pu commencer chez des membres du programme Xbox Insider, dans une version bêta sur PC, mobile et ROG Xbox Ally, il restait à savoir quand le reste du public y aura droit ? Eh bien d’après la prise de parole durant le panel de la Game Developers Conference de la part de Sonali Yadav, Partner Group Product Manager for Gaming AI chez Xbox, ce sera pour cette année :

Je suis ravie d’annoncer qu’au cours de l’année nous intégrerons Gaming Copilot aux consoles d’actuelle génération, et nous continuerons de l’intégrer à davantage de services utilisés par les joueurs.

Une déclaration rapportée par Gamesradar, qui a pu assister à ce panel, confirmant que les possesseurs et possesseuses d’une Xbox Series X ou S hériteront bientôt de ces services. Rappelons que l’assistant a déjà démontré son champ d’actions en permettant par exemple, de répondre rapidement à un besoin de conseils sur comment bien démarrer un jeu ou affronter un boss, ou encore quels jeux sont sur notre wishlist. Mais qui sait quelle dinguerie (et sous combien de temps) l’outil va nous sortir. Youpi ?