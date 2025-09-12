Metroid Prime 4 Beyond roule des mécaniques dans sa nouvelle bande-annonce, qui dévoile la date de sortie
En l’absence de Nintendo Direct dédié au jeu alors que tous les autres grands titres Nintendo ont eu droit à ce traitement, on commençait à penser que Metroid Prime 4 Beyond n’allait pas sortir cette année. Un nouveau report n’aura pas été étonnant pour le jeu après toutes ces années, mais Nintendo nous fait mentir et tiendra bien sa promesse. Oui, le titre sortira bien en 2025, même s’il faudra attendre la toute fin de l’année pour retrouver Samus.
Samus sort enfin du garage
Le dernier Nintendo Direct diffusé par Nintendo aujourd’hui a permis de mettre en lumière Metroid Prime 4: Beyond le temps de quelques minutes. Juste assez pour montrer que Samus était définitivement le personnage le plus cool de cette présentation, surtout avec cette grosse cylindrée qui va l’aider à traverser des déserts tout en franchissant les lignes ennemies. Et on peut voir que ce bolide ne manquera pas d’armements, puisqu’il pourra aussi tirer des missiles lors de phases de conduite et de shoot qui feront passer la caméra à la troisième personne.
En dehors de cet extrait de gameplay qui en dévoile davantage sur les spécificités de cet épisode, Nintendo a enfin voulu lâcher une date plus précise sur le jeu. Tenez-vous bien, après tant d’années d’attente, Metroid Prime 4: Beyond sortira le 4 décembre prochain. Un jeu de Noël étonnant pour Nintendo, mais cela lui permet de ne pas manquer à sa parole pour une sortie cette année (à la dernière minute tout de même).
Metroid Prime 4: Beyond est prévu aussi bien sur Switch 2 que sur la première Switch.
