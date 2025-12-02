Test Metroid Prime 4 : Beyond – Retro Studios rénove mais ne reconstruit pas

Publié le :

Par :

1
8.5

Jaquette de Metroid Prime 4 Beyond
Metroid Prime 4 Beyond
switch
switch 2

Date de sortie : 04/12/2025

  • Le retour de Samus Aran, ne boudons pas le plaisir
  • Un gameplay toujours ultra-réactif
  • Une narration plus présente mais bien dosée
  • Plus de pouvoirs et une progression aérée
  • Une vraie référence technique pour la Switch et la Switch 2
  • Manque de folie dans la structure et le level design
  • Voix anglaises uniquement, étonnant de la part de Nintendo
  • Moto assez accessoire
  • Une zone ouverte un peu chiche
8.5

En modifiant la progression, en ajoutant de nouveaux pouvoirs et en intégrant à l’ensemble une narration plus poussée, Retro Studios a fait de Metroid Prime 4 : Beyond un titre résolument moderne qui s’appuie sur un gameplay toujours aussi efficace. Reste qu’on en ressort en se disant qu’on est en face d’une copie très solide qui se repose peut-être un peu trop sur sa dynamique originelle, notamment en raison de biomes finalement très classiques. On regrette également que ce qui s’apparente aux donjons du titre, au demeurant détaillés et très bien réalisés, manquent un peu de folie dans leur architecture. Enfin, on reste sur notre faim au sujet de la moto et du désert, qui donnent le sentiment que Retro Studios n’a pas su ou n’a pas pu pousser l’idée un peu plus loin. En somme, Metroid Prime 4 : Beyond est un très bon jeu, d’une efficacité redoutable, qui laisse quand même une impression du type “plat du pied, sécurité”.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

