Metroid Prime 4 : L’idée de rebooter le jeu une énième fois a été écartée, même si l’influence monde ouvert ne plaisait plus

Que l’on aime ou non ce Metroid Prime 4, beaucoup de personnes s’accordent à dire que le point faible de cet épisode réside dans ses parties plus ouvertes, notamment ce désert que l’on peut parcourir à moto et qui n’offre rien de très passionnant à accomplir. La présence de ce contenu a longuement été discutée en interne si l’on en croit une nouvelle interview de l’équipe de développement parue dans le magazine Famitsu (relayée par Nintendo Everything), mais il n’était visiblement pas question de retarder la sortie du jeu une nouvelle fois.

