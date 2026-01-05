Metroid Prime 4 : L’idée de rebooter le jeu une énième fois a été écartée, même si l’influence monde ouvert ne plaisait plus

Le prix à payer pour chasser la dernière tendance du moment

L’équipe en charge de ce Metroid Prime 4: Beyond explique que l’influence « monde ouvert » du jeu est d’abord venue d’un souhait d’une partie du public, sans doute suite au succès de Breath of the Wild qui avait transformé l’essai avec brio pour la licence The Legend of Zelda. Cependant, cela n’était pas forcément compatible avec la formule de base d’un Metroid, mais l’équipe a tout de même essayé d’incorporer certains éléments pour répondre à ce souhait :

« Au début du projet, sans doute sous l’influence de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nous avons constaté de nombreux commentaires sur Internet disant : « On veut jouer à un Metroid en monde ouvert ». Cependant, le principe fondamental de Metroid, qui consiste à étendre progressivement les zones explorables en débloquant des pouvoirs, est difficilement compatible avec la liberté d’aller où l’on veut dès le départ, propre aux mondes ouverts. Nous avons donc imaginé une zone limitée, librement explorable, qui servirait de point central pour accéder à d’autres zones. Nous avons ensuite pensé que si les déplacements à moto dans cette zone étaient agréables, cela permettrait de réduire la tension liée à l’exploration et de rythmer le jeu. »

Mais comme les modes changent en un claquement de doigt, la folie du monde ouvert est passée et le public s’est lassé de cette tendance. Il était cependant déjà trop tard pour l’équipe derrière ce projet, qui a décidé de ne pas rebooter à nouveau le jeu étant donné que celui-ci était déjà passé par cette étape, et avait déjà demandé trop de temps :

« Finalement, le développement du jeu a pris beaucoup plus de temps que prévu, et nous avons constaté que la perception des joueurs vis-à-vis des jeux en monde ouvert avait évolué. Cela dit, le développement avait déjà été remis à zéro une première fois (lorsque nous sommes repartis de zéro avec Retro Studios), il était donc hors de question de revenir en arrière et nous avons décidé de poursuivre notre travail avec notre vision initiale. »

L’équipe a alors compris que poursuivre les tendances du moment était sans doute vain, c’est pourquoi d’autres changements n’ont pas été appliqués. Elle explique par exemple avoir constaté que les shooters devenaient de plus en plus vifs, mais a décidé de ne pas faire de même avec Metroid Prime 4 afin de mieux gérer le rythme demandé par un jeu d’aventure comme celui-ci.

Metroid Prime 4: Beyond est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.