Metroid Prime 4 : La version Switch 2 se montre dans une nouvelle bande-annonce

Un tour sur Viewros

Cette nouvelle bande-annonce nous fait comprendre que Samus est ici en terrain très hostile sur la planète de Viewros, principal terrain de jeu de ce Metroid Prime 4: Beyond. Une planète qui regorge d’environnements différents, nous faisant tantôt passer par les dunes arides d’un désert avant de nous transporter dans la toundra avec plein de « loups » sauvages cherchant à démanteler notre armure avec leurs crocs. La vidéo n’oublie pas de montrer un peu plus la bécane de Samus, avec l’obligatoire référence au dérapage d’Akira.

Et bien entendu, Nintendo met ici seulement en lumière la version Switch 2 de son jeu, qui tourne sans doute infiniment mieux que la version Switch première du nom. Autant tout miser sur la version capable d’afficher de beaux arrière-plans et un framerate solide, même si l’on aimerait que Nintendo s’attarde un peu plus à nous montrer comment tourne le jeu sur sa précédente console.

Metroid Prime 4: Beyond sera disponible dès le 4 décembre prochain sur Switch et Switch 2.