Metroid Prime 4 : La version Switch 2 se montre dans une nouvelle bande-annonce

Quand Kirby Air Riders a droit à deux Nintendo Direct, Metroid Prime 4: Beyond doit se contenter d’être un peu plus discret. Nintendo n’a pas encore annoncé d’émission spéciale pour présenter tous les détails concernant cet épisode, et à maintenant un mois de sa sortie, on doute qu’un tel Nintendo Direct soit dans les plans du constructeur. On se contentera donc de jeter un œil à la nouvelle bande-annonce du jeu, qui a été diffusée aujourd’hui et qui met en avant la version Switch 2 du FPS.

metroid prime 4: beyond

