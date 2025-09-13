Où précommander Metroid Prime 4: Beyond au meilleur prix ?

Une nouvelle fois, c’est le site internet de Leclerc qui proposera les offres les plus alléchantes pour Metroid Prime 4: Beyond au lancement des précommandes. Comptez 44,99 € au lieu de 59,99 € pour la version Switch et 51,90 € au lieu de 69,99 € pour la version Switch 2. Toutefois, si vous préférez obtenir un cadeau gratuitement, il faut vous tourner vers Micromania qui proposera les deux versions au prix éditeur, mais avec un tapis de souris exclusif offert.

Version Switch

Version Switch 2

On vous le rappelle, une édition Switch 2 sera également proposée pour le jeu, avec de nombreuses améliorations techniques, mais aussi la possibilité d’utiliser le nouveau mode souris notamment.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond sortira le 4 décembre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Retrouvez tous les détails sur ces deux versions dans notre point complet publié plus tôt cette année à retrouver en vidéo ci-dessous tandis que notre preview vous attend bien au chaud.