Metro Redux vient de débouler sur Nintendo Switch

Annoncé depuis maintenant quelques semaines, la compilation Metro Redux est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch. Et que les amoureux du physique se rassurent, vous pourrez l’obtenir dans une version boîte !

Prochain arrêt : la mort



Cette compilation comprend les deux premiers jeux de la licence : Metro 2033 et Metro: Last Light, DLC compris. Développé en presque 8 mois, ce portage sur Switch va vous permettre de vous immerger dans l’ambiance de métro moscovite post-apocalyptique, le tout en 720p en mode portable et 1080p sur le mode docké.

Disponible en version boîte comme numérique, il y a malgré tout une petite différence entre les deux. La version boîte contient directement les deux jeux, au prix de 49,99€ (actuellement disponible sur Amazon à 39,99€). Alors que sur le Nintendo eShop, les 2 titres seront vendus séparément au prix de 24,99€ l’unité …

Pour rappel, Metro Redux est disponible PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.