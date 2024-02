4A Games fait du teasing autour du prochain épisode de la franchise Metro

Suite d’un succès colossal

Cela fait cinq longues années que le très bon Metro Exodus est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Entre temps, le titre de 4A Games s’est offert une parution sur consoles de nouvelle génération et sur PC, avec des améliorations graphiques et quelques ajouts bien sentis. Ce qui a permis au titre de poursuivre sur sa très bonne lancée en termes de ventes, puisque l’on apprenait récemment qu’il avait atteint le chiffre symbolique de 10 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Un très joli score, qui laisse à penser que la suite ne peut qu’être encore plus grandiose.

Et la suite, justement, parlons en justement ! Récemment, nous avions droit à l’annonce d’un jeu entièrement destiné à la VR, intitulé Metro Awakening. Celui-ci est destiné à une sortie en 2024, sur PlayStation VR 2, SteamVR et Meta Quest 2 et 3. De quoi patienter sagement en attendant le véritable prochain opus de la franchise. Déjà teasé à plusieurs reprises, faisant l’objet de quelques rumeurs sur la toile, cet épisode est officiel, mais chaque fois évoqué à demi-mot par 4A Games.

Et ce n’est visiblement pas près de changer, puisque l’actualité du jour ne sert finalement que de teasing supplémentaire. C’est via le réseau social X que l’on apprend la nouvelle, déposée comme si de rien n’était par les développeurs de la franchise Metro, entre l’évocation du faramineux chiffre de ventes de Exodus et quelques menus remerciements. Un nouvel opus est bien sur les rails, et on l’aperçoit au bout d’une fresque représentant tout le chemin parcouru par cette petite équipe devenue grande.

Seulement pas d’année de sortie, et encore moins de support. Il va falloir être patient. On se demande quand même comment va se passer le développement de ce nouvel opus, à fortiori au niveau de son scénario, dans la mesure où Dmitri Gloukhovski, auteur des trois romans fondateurs de l’univers dépeint dans les jeux, a été condamné à huit années de prison dans son pays natal, la Russie. Il risque donc de lui être difficile de participer à l’écriture de ce nouvel épisode…