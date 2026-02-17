Suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Konami retire les épisodes originaux de la vente

Et sans avertissement au préalable

Annoncée lors du dernier State of Play, la compilation Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 regroupera deux jeux jusqu’ici difficilement accessibles, à savoir Metal Gear Solid 4 et Metal Gear Solid Peace Walker HD. Le quatrième opus de la saga n’était accessible que via le PlayStation Store de la PS3, tandis que la version HD de Peace Walker pouvait encore être obtenue sur PS3 et les consoles Xbox (ainsi que sur PSP pour le jeu de base). Mais ça, c’était avant.

Sans prévenir, Konami a retiré de la vente ces titres sur ces différentes plateformes, comme certains membres du forum ResetEra l’ont remarqué. Cela fait donc suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, mais l’éditeur n’a pas jugé bon de prévenir de ce retrait en amont, d’autant plus que cette compilation ne sort pas avant cet été.

Autrement dit, en dehors des versions boîtes, il n’est plus possible de se procurer ces jeux (sauf si vous les avez déjà), et ce durant plusieurs mois. C’est encore pire pour celles et ceux qui jouent sur les anciennes consoles et qui ne pourront pas se procurer cette compilation (rappelons qu’elle ne sortira pas sur Xbox One, alors que Peace Walker HD était disponible sur cette plateforme). Une préservation du jeu vidéo à deux vitesses, qui aurait pu être mieux gérée que cela.