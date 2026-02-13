Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 sortira sur PC et consoles le 27 août, Metal Gear Solid 4 sera bien de la partie

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater disponible depuis quelques mois, ce n’était qu’une question de temps avant que Konami ne communique sur un Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, logiquement attendu après que les fans ont pu s’approprier le premier volet en 2023. La nouvelle compilation débarquera à la fin de cet été avec un opus tant désiré, accompagné de son lot de contenu bonus.

