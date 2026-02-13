Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 sortira sur PC et consoles le 27 août, Metal Gear Solid 4 sera bien de la partie

Les versions PS4 et Xbox One restent sous le carton

Il était difficile d’imaginer que Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 ne voit pas le jour, et ce même si le volume précédent n’offrait pas un travail de remaster bluffant. Si jamais vous étiez toutefois inquiet, Konami a officialisé la suite de la compilation.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker HD mènent ce deuxième volet de la Master Collection, sans oublier la présence de Metal Gear: Ghost Babel, opus non canonique sorti sur Game Boy Color. Qu’on ne l’aime ou pas, c’est donc la fête pour un quatrième opus jusqu’ici cantonné à la PS3.

Le reste de la compilation reprend ce qu’a mis en place Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, avec l’ajout des Screenplay Book (les scripts) et les Master Book (des recueils d’infos, de biographies et autres secrets) pour MGS4 et MGS Peace Walker, mais aussi la Digital Soundtrack Vol.2.

Pas de trace du diptyque Metal Gear Solid V donc, que Konami se réserve peut-être pour un remaster dédié ultérieur. Mais surtout, les versions PS4 et Xbox One ont cette fois été abandonnées, ce qui est particulièrement dommage puisqu’elles étaient concernées par le premier volume.

Ce dernier va d’ailleurs connaître une étonnante mise à jour vouée à améliorer la résolution, sauf pour MGS 2 (?) plus de deux ans après. Une attention qui aurait été bienvenue dès sa sortie, et qui aurait davantage justifié son achat à l’époque.

Toujours est-il que Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 débarquera le 27 août sur PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.