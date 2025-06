Metal Gear Solid Delta: Snake Eater : Mode multijoueur « Fox Hunt », retour du Secret Theater, gameplay Bomberman sur Xbox Series, le remake se dévoile

Le Konami Press Start est un showcase dans la veine des Nintendo Direct et autres prises de parole du genre, présentant le futur vidéoludique plus ou moins proche de l’éditeur. Pour cette occasion, on savait qu’il y avait deux têtes d’affiche : Silent Hill f et Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. La vidéo a directement commencé par le deuxième, et si on a eu droit à une version étendue du trailer diffusé lors du dernier State of Play, c’est surtout la confirmation d’un nouveau mode multijoueur qui a été particulièrement remarquable.