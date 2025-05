Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dévoile sa version du légendaire opening chanté par Cynthia Harrell

What a thrill

L’introduction de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater reprend donc sans surprise le morceau et le style graphique de l’introduction, avec Kyle Cooper à la baguette. Mais puisqu’on parle d’un remake, quelques subtilités sont à noter malgré tout.

Le premier élément notable, et particulièrement chaleureux, est le retour de Cynthia Harrell. L’interprète originale a réenregistré une version pour l’occasion et il faut reconnaître que, 20 ans après, la voix est toujours là. Difficile de faire oublier la version originale, ce qui n’empêche pas les frissons.

Ensuite, et bien évidemment, les crédits qui défilaient sur les serpents stylisés du générique ont disparu, surtout lorsque Hideo Kojima en occupait plusieurs. Et puis, enfin, on a l’impression que cette nouvelle version dévoile beaucoup plus d’images sur le jeu que l’originale, qui privilégiait davantage quelques idées et effets visuels.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater débarquera le 28 août sur PS5, Xbox Series et PC.