Même avec la PS5 Pro, GTA 6 aura bien du mal à tourner en 4K/60 fps selon Digital Foundry

World of Warcraft The War Within lance sa première saison aujourd’hui, voici les nouveautés

World of Warcraft The War Within lance sa première saison aujourd’hui, voici les nouveautés

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ramènera 5 anciens jeux (et plus encore) du royaume des ombres sur PC et Switch

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ramènera 5 anciens jeux (et plus encore) du royaume des ombres sur PC et Switch