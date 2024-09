La PS5 Pro est désormais officielle, tout savoir sur la prochaine console de Sony (prix très élevé, date de sortie…)

Les changements de la PS5 Pro

Tout d’abord, oui, on peut désormais confirmer que cette console s’appelle bien la PS5 Pro, même si la surprise n’est pas immense. Si l’on cherche encore ce qui a motivé l’existence de cette PS5 Pro, en dehors du capitalisme, Sony veut nous montrer qu’il s’agit là de la console la plus performante du monde.

La motivation derrière cette console et en quelque sorte de fusionner les modes Performances et Fidélité des jeux. En somme, de ne plus avoir à choisir entre une bonne résolution ou un bon framerate. Ce qui était pourtant la promesse de base de cette génération, mais passons.

Pour parvenir à cela, la PS5 Pro s’améliore sur trois axes différents :

Son GPU : Ce dernier est bien plus large que sur la PS5 standard, avec 28 % de mémoire rapide en plus pour un rendu 45% plus efficace, afin de rendre l’expérience plus fluide.

: Ce dernier est bien plus large que sur la PS5 standard, avec 28 % de mémoire rapide en plus pour un rendu 45% plus efficace, afin de rendre l’expérience plus fluide. Le Ray-Tracing amélioré : Les reflets seront améliorés, tout comme la lumière, sans pour autant sacrifier la vitesse.

: Les reflets seront améliorés, tout comme la lumière, sans pour autant sacrifier la vitesse. Le PlayStation Spectral Super Resolution : Une technologie propulsée par l’IA qui permet d’affiner l’image en ajoutant plus de détails.

On retrouvera aussi le support du WiFi 7, d’un SSD de 2 To, ainsi que la compatibilité VRR et 8K. Mais pour ce dernier détail, c’était déjà techniquement le cas sur PS5 standard, donc Sony n’insiste pas dessus.

Ce qui change sur les jeux

On a vu le résultat sur des jeux comme Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II ou encore Horizon Forbidden West. On voit que la PS5 Pro semble donc afficher le même niveau de résolution qu’un mode Fidélité tout en apportant le confort des 60 images par secondes. Du moins, sur certains jeux, comme ceux des PlayStation Studios, car sur un Hogwarts Legacy, le framerate semblait être encore à la peine, au contraire des éclairages nettement boostés.

Cela dit, 8 500 jeux PS4 profiteront du Game Boost. Ce qui veut dire que ces jeux, dont on ne connait pas encore l’identité, vont voir leurs performances être améliorées sur cette PS5 Pro. Plusieurs jeux PS5 seront quant à eux patchés et auront droit au label PS5 Pro Enhanced. Voici les premiers titres qui vont en bénéficier :

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

A quoi ressemble la PS5 Pro ?

Sans grande surprise, la PS5 Pro ne va pas vraiment s’éloigner du design de base de la PS5 standard, ou plutôt de la PS5 Slim. Le grand public pourrait même avoir du mal à différencier les deux tant elles sont similaires.

La seule différence notable se situe donc au milieu des façades, avec trois tranches qui viennent les couper en deux, au lieu d’en avoir une seule sur la PS5 Slim. C’est tout ce qui semble changer pour l’instant, en attendant de voir le détail des dimensions (on voit déjà qu’elle est plus grande que la Slim).

Quel est le prix de la PS5 Pro ?

Naturellement, toute cette technologie à un coût. Avant même son annonce, en voyant Sony augmenter les prix de sa PS5 de base ainsi que de ses manettes, on craignait que cette PS5 Pro soit affichée d’entrée à un prix exorbitant, jamais vu pour une console. Avait-on vu juste ? Oui. Enfin presque. Les pronostiques étaient déjà hauts pour cette console, et pourtant, Sony a réussi à nous étonner.

La PS5 Pro sera vendue au prix de 799,99 €. Vous avez bien lu, 799 € (on en rit encore), alors qu’elle n’est affichée qu’à 699 $ outre-Atlantique. On est effectivement sur du jamais vu pour une console dont les améliorations ne sont pas si flagrantes.

Et ce n’est pas le pire, puisqu’il s’agit là de la version sans lecteur de disque. Autrement dit, si vous souhaitez lire des jeux en physique, il faudra acheter à part un lecteur de disque (comme celui de la Slim), facturé actuellement à 119 € sur le site de PlayStation. Une petite opération s’impose : si vous souhaitez la PS5 Pro avec lecteur de disque, vous devrez dépenser 919 € (achetez plutôt un PC). Et c’est sans parler du stand pour tenir la console à la verticale, vendu lui aussi à part, là encore comme la Slim. Tout simplement lunaire.

Quand sortira la PS5 Pro ?

Comme on pouvait le prévoir, cette PS5 Pro sortira assez rapidement, car il faut bien assurer une bonne période de Noël pour renflouer les caisses avant le dernier trimestre de l’année fiscale. Vous pourrez jouer avec la PS5 Pro dès le 7 novembre prochain. Les précommandes vont quant à elle démarrer le 26 septembre.

Et vous, que pensez-vous de cette PS5 Pro ? Comptez-vous l’acheter, que vous possédiez déjà une PS5 ou non ?