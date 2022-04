Test LEGO Star Wars : La Saga Skywalker – Le jeu Lego ultime sur la guerre des étoiles ?

Annoncé le 10 juin 2019 et initialement prévu pour 2020, on peut dire que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker se sera fait longuement attendre. Ce nouveau titre mettant en scène nos petites briques arrive surtout après trois longues années sans nouveaux jeux LEGO majeurs. En effet, le dernier en date étant, La Grande Aventure LEGO 2, qui n’avait pas marqué les esprits de part son manque d’innovations et son côté extrêmement répétitif.

De fait, nous attendions impatiemment de mettre les mains sur ce nouveau jeu LEGO qui englobe pour la première fois les neufs films principaux de Star Wars. Cela dit, il est clair que nous attendions également ce nouveau jeu LEGO au tournant pour ses promesses d’innovations importantes. Ainsi, est-ce que ce LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est le renouveau tant attendu des jeux aux petites briques, et est-il le titre LEGO Star Wars ultime ?

Conditions de Test : Le jeu a été testé à partir du version PlayStation 5 envoyée par l’éditeur, pendant environ 20h afin de finir le titre et faire quelques activités annexes. Nous avons également essayé la version PS4 pendant une petite heure.

Chaque génération à sa Légende

Dès votre arrivée dans les menus de ce LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, vous devrez choisir par quelle trilogie vous voulez commencer votre périple. Par exemple, on peut démarrer notre aventure avec la trilogie originale en lançant l’épisode 4, décider de partir vers La Menace Fantôme – car on a très envie de faire le duel contre Dark Maul avec ce magnifique thème qu’est Duel of the Fates, ou bien commencer par la postologie avec l’épisode 7, car c’est la dernière en date par Disney.

Dans tous les cas, quoi que vous choisissiez, vous aurez de tout façon la possibilité de switcher à tout moment de trilogie. Attention cependant, nous sommes obligés de faire le premier épisode de chaque trilogie pour débloquer les autres films. En guise d’exemple, on ne peut pas lancer l’épisode 5 si on n’a pas fait au préalable l’épisode 4. Au moins cela permet de ne pas trop s’éparpiller.

En ce qui concerne la durée de vie, nous sommes sur une proposition tout à fait honorable car il faut compter environ 17h pour finir le jeu en ligne droite, et 20h si on fait quelques activités annexes. Par ailleurs, comptez pas moins du double si vous voulez faire le 100% du titre puisque le soft a énormément de contenu à revendre.

Pour ce qui est de la structure des épisodes, cela reste relativement similaire aux autres jeux LEGO. On est face à neuf épisodes divisés en cinq niveaux, pour avoir un total de quarante cinq missions que l’on peut rejouer par le biais du mode « jeu libre ». Bien évidemment, si le titre reste fidèle aux films de la Guerre des Etoiles, des concessions ont du être prises pour ne garder que les scènes les plus marquantes – et on ne va pas s’en plaindre – le tout avec une touche d’humour à la façon LEGO qui fonctionne à merveille.

« Do or do not, there is no try »

L’endroit où nous attendions au tournant ce nouveau jeu est bien évidemment sur son gameplay. Si la structure des niveaux reste relativement similaire à ce que proposait TT Games il y a dix ans, le gameplay, lui, a reçu un merveilleux changement vraiment pas négligeable qui permet surtout d’apporter un vrai vent de fraicheur aux jeux LEGO, en mettant en place de nouvelles bases pour les prochaines productions du studio.

Tout le gameplay en tant que tel a été modifié. Premièrement, désormais la caméra est à l’épaule et non plus éloignée, donnant un aspect très « TPS » au titre, surtout lorsque l’on vise avec un blaster. Ensuite, en ce qui concerne les combats aux sabres laser, on prend la même mécanique qu’avant mais on rajoute des combos afin de dynamiser le gameplay et rendre le tout bien plus fun.

En effet, si avant il suffisait de bombarder une seule touche pour attaquer, maintenant il va falloir changer notre façon de faire et user des différents combos à base de trois touches, dans le but d’augmenter notre multiplicateur de combos et gagner pleins de petites pièces bonus. D’autant plus que, les ennemis un peu plus solides bloqueront très facilement vos attaques si vous appuyez toujours sur le même bouton.

L’un des points forts du soft réside dans certains niveaux à base de moments iconiques de la saga orchestrés par une OST mémorable. En effet, il n’y a rien de plus jouissif que de se battre contre Dark Maul avec un Duel of the Fates en fond, ou un Battle of the Heroes lors de la confrontation entre Obi-Wan et Anakin dans l’épisode 3. De plus, les combats de boss sont incroyables dans ce titre car chaque confrontation bénéficie d’un cheminement différent cassant en partie le côté répétitif.

Cependant, un combat aux sabres laser restera un duel à base de bourrinage de touches, de QTE, d’esquives, et de constructions. Mais c’est toute la scène qui s’orchestre dans chaque confrontation qui renforce ce côté spectaculaire et unique manette en main, donnant ainsi ce sentiment de jouissance à chaque combat de Boss.

Si on doit tout de même ressortir un point négatif, même s’il n’en est pas un fondamentalement parlant, c’est en ce qui concerne les différents arbres de compétences liées à chaque classe de personnage. En effet, l’ajout de compétences rend le jeu encore plus facile qu’il ne l’était déjà, avec par exemple l’ajout d’une deuxième barre de santé, ce qui aura pour effet de nous faire mourir moins souvent que sur les anciens jeux. En l’état, cela est un très bon ajout pour les joueurs et les joueuses en bas âge.

Un monde pas si ouvert que ça

Notre plus grande interrogation avant de lancer ce nouveau jeu LEGO était sur l’aspect monde ouvert du titre. De fait, il ne faut pas s’attendre à un open-world où on prend notre petite vaisseau sur Tatooine pour se rendre sur Naboo sans temps de chargements. En effet, ici, chaque planète équivaut à une grande zone explorable qui est séparée en plusieurs secteurs.

En soit, le fait que le titre n’est pas un véritable monde ouvert sans transitions n’est pas un véritable défaut car, dans tous les cas nous pouvons nous téléporter sur n’importe quelle planète à n’importe quel moment. À ceci près qu’il faut avancer dans l’histoire pour découvrir les 24 planètes explorables. De plus, un mode exploration libre est disponible ce qui est très utile pour chercher les collectibles sans forcément faire les missions. Au passage, comptez une récolte d’au moins milles collectibles pour avoir le 100%, ce qui est ahurissant.

L’exploration permet également de tomber sur des petits événements très spéciaux, tels que de voir un Stormtrooper prendre sa douche hebdomadaire, trouver un bar remplis de Rodiens agressifs, ou faire face à un vaisseau amiral de la fédération du commerce qui est totalement abordable car, oui, La Saga Skywalker dispose de combat spatiaux absolument dantesques.

Lorsque l’on est dans notre petit vaisseau en train d’explorer les confins de l’espace, on peut être amené à faire des batailles spatiales contre des vaisseaux amiraux qu’il va falloir atomiser de l’extérieur avant de pénétrer à l’intérieur afin d’éliminer l’amiral, pour ensuite avoir l’occasion d’acheter cette magnifique base galactique contre quelques pièces. Il faut être honnête, c’est ce genre de mécaniques qui enrichissent notre expérience dans cette univers que nous apprécions. Qui n’a jamais rêvé d’acheter l’Etoile de la mort ?

Bien évidemment, comme dans tous les jeux LEGO, on a accès à un nombre gargantuesque de personnages jouables. Ici, c’est plus de 300 personnages qui sont achetables contre des pièces. Ainsi, on a l’occasion de jouer avec tous les personnages iconiques des films et aussi certains qui viennent des différentes séries comme The Mandalorian ou The Clone Wars. On a également des DLC qui sont disponibles et d’autres qui vont arriver dans les prochaines semaines qui rajoutent d’autres personnages. À vrai dire, le seul point négatif est le fait de ne pas avoir de création de personnages comme à l’époque.

Le plus beau jeu Lego

On n’attend pas d’un jeu avec des briques qu’il nous décolle la rétine de part ses graphismes, et pourtant ce dernier nous a surpris. En effet, Lego Star Wars : La Saga Skywalker est assurément le jeu de la franchise LEGO le plus beau actuellement. Nous ne sommes pas à quelque chose de spectaculaire à la Horizon Forbidden West, mais il nous a mis une sacrée claque visuelle.

Cependant, le jeu souffre de quelques problèmes techniques qui font un peu tâche. On a été confronté à quelques soucis graphiques et des objectifs qui ne se déclenchent pas, nous obligeant ainsi à redémarrer le jeu. On notera également que, la caméra a quelques problèmes de cadrages par moment, ce qui s’accentue lors des combats de boss.

Pour finir avec la partie technique, le soft tourne à un 30 FPS stable sur la version PlayStation 4, et en ce qui concerne la PlayStation 5 il est possible de switcher entre le 30 et 60 FPS. Nous n’avons pas constaté de réellement changement graphique entre les deux versions, la vraie différence réside dans l’apport du 60 FPS et des temps de chargements plus court sur PlayStation 5 puisque la DualSense n’est pas exploitée, à notre plus grand regret.