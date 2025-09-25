Marvel’s Wolverine ressort les griffes dans une vidéo très sanglante, la sortie est prévue pour l’automne 2026

Ça va trancher sec

Insomniac Games a mis un point final à ce State of Play avec une première véritable présentation de Marvel’s Wolverine, dont on avait jusqu’ici vu qu’une cinématique en images de synthèse, et quelques fuites que le studio aurait voulu éviter. Il était donc temps de refaire les présentations en bonne et due forme, et le studio a mis la gomme avec une bande-annonce qui s’est révélée être plus sanglante que ce que l’on aurait pu imaginer.

Alors oui, un jeu Wolverine se doit bien de montrer tout ce niveau de violence, mais on ne pensait pas qu’Insomniac Games irait vraiment sur ce terrain-là étant donné ses dernières productions. Tant mieux, et cela permet de mettre en évidence le caractère très bestial de ce Logan, qui sera ici interprété par l’acteur australien Liam McIntyre, qui était à l’affiche de la série Spartacus.

Au programme de ce Marvel’s Wolverine, un beau tour du monde, puisque le mutant s’aventurera aussi bien dans la campagne canadienne que dans la grande ville de Madripoor. Vous vous en doutez, on trouve ici pas mal de clins d’œil à l’univers X-Men, avec par exemple une énorme Sentinelle à abattre en fin de trailer. Du côté du casting, peu de personnages révélés pour le moment si ce n’est Mystique ainsi qu’Omega Red, qu’il nous faudra affronter. On voit également tout plein de costume pour le super-héros, à l’image de son costume jaune iconique du plus bel effet.

Tout cela semble très prometteur, avec une bonne dose d’action, mais restait encore à savoir quand il serait possible d’y jouer. Malheureusement, l’attente promet d’être encore un peu longue.

Le studio a confirmé que Marvel’s Wolverine n’arrivera pas avant l’automne 2026 sur PlayStation 5, soit dans un an minimum à partir de maintenant. Au moins, on a désormais un peu plus de choses à analyser en l’attendant que durant les quatre années précédentes, et nul doute que Sony va enclencher la deuxième côté marketing autour du jeu durant les prochains mois (comme aux Game Awards ?).