Marvel’s Spider-Man Miles Morales : La version PC s’illustre dans un nouveau teaser

Le portage de Marvel’s Spider-Man sur PC s’est avéré être une réussite, alors PlayStation ne compte assurément pas s’arrêter en si bon chemin. On nous avait déjà promis une version PC pour Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pour l’automne prochain, et puisque ça y est, on entre aujourd’hui dans cette douce saison, le studio Nixxes nous donne quelques nouvelles du portage avec un nouveau teaser rempli d’action.

Une sortie toujours prévue pour l’automne

La version PC de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se présente ici brièvement dans une nouvelle vidéo, qui ne s’attarde pas sur les spécificités techniques du portage (il est encore visiblement trop tôt pour ça), mais sur le fait de nous montrer que le jeu sera plus beau et plus fluide que jamais.

Malheureusement pour nous, ce trailer ne donne pas plus d’indications sur la sortie du jeu sur Steam et l’Epic Games Store. On nous assure une nouvelle fois que ce portage arrivera dans le courant de l’automne, donc dans quelques semaines au plus tard, mais pas plus de précisions pour le moment.

D’ici là, n’hésitez pas à trouver notre test des versions PlayStation de ce Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ou encore notre avis sur le portage PC de Marvel’s Spider-Man.