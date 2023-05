Marvel’s Spider-Man 2 s’offre un préquel en comics, et Marvel’s Spider-Man Remastered arrive enfin en achat séparé

Nos Tisseurs face à la magie

Il faudra encore patienter avant d’avoir des détails concrets sur ce deuxième épisode, mais Marvel’s Spider-Man 2 va prochainement avoir droit à une petite introduction en comics, comme nous l’apprend le PlayStation Blog.

Afin de fêter comme il se doit le Free Comic Book Day du 6 mai prochain, Marvel va donc publier une histoire où Peter, Miles et MJ feront équipe après les événements du premier jeu et du spin-off, pour lutter contre un super-vilain que certains connaissent peut-être déjà : The Hood.

Une touche de surnaturel avec un peu de magie pour ce préquel, qui montrera comment chacun de nos personnages prend ses responsabilités pour aider la ville, surtout du côté de Peter maintenant qu’il n’est plus le seul Homme-Araignée. Si vous souhaitez lire cette histoire, vous pourrez le faire via l’application Marvel Unlimited lorsqu’elle sera disponible.

Marvel’s Spider-Man Remastered devient enfin autonome

Insomniac Games profite également de cette annonce afin de nous annoncer une bonne nouvelle : Marvel’s Spider-Man Remastered va bientôt pouvoir être acheté seul sur PS5, sans avoir besoin de se procurer Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Mais évidemment, il faudra payer le prix fort, puisque le jeu sera affiché à 49,99 dollars, soit probablement 49,99 € chez nous. Cet achat séparé sera disponible dans le courant du mois de mai.

Et si vous possédez déjà un exemplaire du jeu de base sur PS4, vous serez en mesure d’upgrader votre version vers le remaster, à condition de payer 10 € supplémentaires. Attention, il est nécessaire d’avoir acheté le jeu auparavant, puisque si vous possédez le jeu via le PlayStation Plus, l’upgrade ne fonctionnera pas. Entre ça et le retrait du jeu du catalogue PS Plus, ça commence à faire beaucoup…