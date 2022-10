Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tissera sa toile sur PC le 18 novembre

Marvel’s Spider-Man s’est récemment offert un joli portage sur PC, qui permettait d’afficher le jeu plus beau que jamais. PlayStation, Nixxes et Insomniac Games avaient déjà communiqué sur le fait que son spin-off, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ne tarderait pas non plus à rappliquer sur PC, avec la promesse d’une sortie dans le courant de l’automne. On en sait aujourd’hui un peu plus sur cette version grâce à un nouveau trailer, qui s’accompagne même d’une date de sortie.

Miles débarque sur PC

C’est finalement presque un cadeau d’anniversaire pour les deux ans qui nous offert ici, puisque Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sera disponible le 18 novembre sur PC, soit deux ans après sa sortie initiale sur PS4 et PS5 (il était sorti le 19 novembre 2020).

Cette version PC promet d’apporter à peu près les mêmes choses que celle du premier opus, à savoir des options de ray-tracing, le support sur les écrans ultra larges, mais aussi le support de la récente technologie Nvidia DLSS 3.

Si vous précommandez le jeu, vous aurez accès au contenu suivant :

Un pack de deux tenues, dont la tenue T.R.A.C.K. et la tenue New Generation

Un accès anticipé au gadget « puits gravitationnel »

Trois points de compétence pour débloquer des capacités dès le début du jeu

Quelles sont les configurations pour Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PC ?

Dans le même temps, PlayStation a donné un tableau indicatif des configurations recommandées pour jouer à Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PC :

Minimum (720P à 30 fps)

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 950 ou équivalent AMD

Processeur : Intel Core i3-4160 ou équivalent AMD

RAM : 8 Go

Système : Windows 10 64-bit

Stockage : 75 Go

Recommandé

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go ou AMD Radeon RX 580

Processeur : Intel Core i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600

RAM : 16 Go

Système : Windows 10 64-bit

Stockage : 75 Go SSD

Très élevé

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Processeur : Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

Système : Windows 10 64-bit

Stockage : 75 Go SSD

Ray-tracing éblouissant

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6900 XT

Processeur : Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 7 3700X

RAM : 16 Go

Système : Windows 10 64-bit

Stockage : 75 Go SSD

Ray-tracing ultime

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6950 XT

Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 9 5900X

RAM : 32 Go

Système : Windows 10 64-bit

Stockage : 75 Go SSD

D’ici le 18 novembre, vous pouvez toujours relire notre test des versions consoles.