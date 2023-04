Quantum Break : C’est confirmé, le jeu quitte le Xbox Game Pass, mais seulement temporairement

Oui, Quantum Break va bien quitter le Xbox Game Pass dans les jours à venir. Quand exactement, on ne le sait pas, mais Aaron Greenberg de Microsoft a confirmé cela tout comme Remedy. Mais, car il y un mais, tout ceci ne serait en réalité que temporaire.

Don’t worry, Quantum Break will be coming back to Game Pass!

It is being temporarily removed due to some licenses that expired that were in the process of being renewed. We will let you know as soon as it is back. pic.twitter.com/xtuxVJuUAc

— Remedy Entertainment (@remedygames) April 4, 2023