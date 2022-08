Marvel’s Spider-Man aurait du avoir un mode multijoueur selon des fichiers trouvés sur le portage PC

Marvel’s Spider-Man est enfin sorti sur PC, et visiblement, il fait un carton. Et pendant que certains s’amusent à découvrir les aventures de Peter Parker, d’autres décortiquent cette version PC à la recherche de la moindre information cachée sur son développement. La découverte du jour nous vient de DniweTamp sur Twitter (informations vérifiées par VGC), qui a réussi à trouver des fichiers indiquant qu’un mode multijoueur était initialement prévu sur le jeu, avant d’être retiré.

Des idées reportées à Marvel’s Spider-Man 2 ?

La version PC nous permet donc de voir qu’un mode multijoueur était bien présent dans le jeu de base, avec des mentions qui indiquaient a possibilité de jouer avec Miles Morales, bien avant son propre spin-off donc. Là aussi, Miles aurait eu des capacités différentes de Peter. Ce mode aurait pu s’appeler « Free for All », et s’orientait visiblement sur PvE. Mais un mode PvP a aussi été trouvé, ainsi que la présence d’équipes bleues et d’équipes rouges.

D’autres indications mentionnent le fait que les joueurs auraient du devenir le « Superior Spider-Man », et on peut imaginer ce que mode aurait vu les deux Spidey s’affronter à travers des défis, mais pas en se battant directement l’un contre l’autre (d’où les équipes différentes). Ce mode n’aurait pas été accessible dès le début, ou aurait même pu arriver après la sortie, mais il a finalement été retiré.

Cependant, avec l’arrivée prochaine de Marvel’s Spider-Man 2, on peut tout à fait se dire qu’Insomniac Games va profiter de l’aventure conjointe de Peter et Miles pour introduire ce multijoueur. Mais ça, on ne le saura pas avant de revoir le titre, qui ne sortira qu’en 2023, si tout se passe bien.