Marvel’s Spider-Man Remastered réalise le second meilleur démarrage pour un jeu PlayStation sur PC

Sony s’intéresse de plus en plus au PC en tant que plateforme pour accueillir les jeux PlayStation, et même si ces portages mettent du temps avant d’arriver, ils sont toujours très attendus au tournant. En début d’année, God of War avait réalisé d’excellents chiffres pour son lancement sur PC, et c’est maintenant au tour de Marvel’s Spider-Man Remastered de prouver au constructeur qu’un grand public l’attendait de pied ferme sur PC.

Spidey un peu moins fort que Kratos

On ne possède pas encore les chiffres de ventes de ce portage PC pour Marvel’s Spider-Man Remastered (bien que l’on sache qu’il est en tête des ventes Steam sur la semaine passée), mais on sait déjà qu’il fait un joli carton sur Steam. Il a réussi à enregistrer un pic à 66 436 joueurs et joueuses en simultané en une seule journée, comme l’indiquent les données de SteamDB.

Un très beau chiffre qui est tout de même inférieur aux débuts de God of War sur la même plateforme, qui avait réalisé une journée à 73 529 joueurs et joueuses pour son lancement en janvier dernier.

Le résultat reste tout de même admirable, puisque Marvel’s Spider-Man Remastered signe le deuxième meilleur lancement Steam pour un jeu PlayStation. On attend maintenant de voir comment Nathan Drake et compagnie vont se débrouiller sur PC avec Uncharted: Legacy of Thieves Collection.