Marvel’s Spider-Man 2 sortirait en septembre selon l’acteur qui double Venom

En l’absence de PlayStation Showcase, c’est le flou concernant les sorties à venir pour les PlayStation Studios. Tout ce que l’on sait, c’est que Marvel’s Spider-Man 2 devrait assurer la bonne tenue de la fin d’année pour la PS5 avec une sortie estimée à l’automne, selon les dires d’Insomniac Games. Mais seulement voilà, l’automne, c’est une large période, et on attendait plus de précisions sur la sortie du titre, ce que l’acteur Tony Todd, qui double Venom dans le jeu, n’a pas manqué de nous donner alors qu’il n’avait sans doute pas l’autorisation.

Quand Venom nous fait une Tom Holland

Tout comme le personnage qu’il incarne, Tony Todd a la langue bien pendue, surtout lorsqu’il s’agit de parler du jeu. Hier soir, le doubleur n’a pas hésité à répondre à un fan qui s’interrogeait sur la date de sortie de Marvel’s Spider-Man 2 avec un tweet tout à fait spontané, mais sans doute pas très réfléchi. Il révèle sans détour que le jeu serait prévu pour le mois de septembre :

« On se dirige vers septembre ! Communication massive à venir en août. Les publicités commencent à tomber en août, me dit-on. Accrochez-vous… et retenez votre souffle ! Cela va être nécessaire. »

Un tweet vite effacé quand celui-ci a fait les gros titres de plusieurs médias. Tony Todd a ensuite joué l’innocent, accusant le jetlag qu’il venait de subir, mais le mal était fait.

Une sortie en septembre pour Marvel’s Spider-Man 2 n’est en rien une surprise puisque le premier jeu était sorti durant cette même période. On attendra maintenant d’avoir une communication plus officielle de la part du studio pour statue sur cette date.