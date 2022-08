Bientôt un launcher PC pour les portages de jeux PlayStation ?

La sortie de Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC a été l’occasion pour les dataminers de s’en donner à cœur joie, en explorant tous les fichiers cachés du jeu pour y trouver quelques découvertes. On a par exemple pu apprendre qu’un mode multijoueur était initialement prévu pour ce premier épisode, avant d’être mis de côté. Et ces derniers jours, ce sont les traces d’un potentiel launcher PlayStation sur PC qui font parler.

PlayStation plus indépendant sur PC ?

Les launchers propres à certains éditeurs ou constructeurs ne sont clairement pas très appréciés par la communauté PC, qui préfère généralement s’en passer afin de regrouper tous ses jeux sur une même plateforme. Mais Sony pourrait bien avoir envie de lancer son propre launcher, étant donné que le constructeur compte s’investir de plus en plus dans le monde du PC (et cela lui éviterait de partager ses revenus avec Steam ou Epic Games).

Des traces contenant la mention d’un « PlayStation PC launcher » ont ainsi été retrouvées dans le portage de Marvel’s Spider-Man Remastered, et VGC a pu vérifier ces informations, qui seraient bien authentiques. Cette mention va de pair avec d’autres qui indiquaient l’éventualité que le PlayStation Network arrive aussi sur PC, afin que l’on puisse connecter les comptes PSN aux jeux PlayStation sur PC.

Pour le moment, rien n’est fait, mais on imagine que Sony explore sérieusement l’idée.