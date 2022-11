Accueil » Actualités » God of War Ragnarok réalise le meilleur lancement pour un jeu PlayStation avec plus de 5 millions de copies vendues

Etant donné à quel point le titre était attendu et a fait parler de lui ces dernières semaines, il n’y avait aucun doute sur la capacité de God of War Ragnarok a s’imposer tout en haut des charts pour PlayStation et Santa Monica Studio. Restait maintenant à savoir à quel point, et s’il allait coiffer au poteau le God of War de 2018 et les autres jeux first party de PlayStation. Le résultat s’est fait attendre, mais on en a aujourd’hui la confirmation : God of War Ragnarok vient tout simplement de réaliser le meilleur démarrage pour un jeu PlayStation Studios.

Kratos et Atreus sur le toit du monde

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Avec ce lancement très réussi, cet épisode parvient à battre le record du précèdent épisode et à détenir un nouveau record pour la licence. On a même des premiers chiffres pour prouver cela, puisque PlayStation indique que God of War Ragnarok s’est déjà venu à 5,1 millions d’exemplaires depuis son lancement, le 9 novembre dernier. Ce chiffre comptabilise les ventes réalisées sur PlayStation 4 et celles sur PlayStation 5.

Il dépasse donc les autres jeux PlayStation Studios, du moins sur la période de lancement. Il doit maintenant rattraper les 23 millions d’exemplaires vendus du premier volet, ce qui ne sera pas une mince affaire, même si avec des premiers jours pareils, tout est possible.

God of War Ragnarök est disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet écrit.