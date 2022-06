Marvel’s Spider-Man : Avant son portage PC, la série affiche déjà 33 millions de ventes

L’une des principales annonces à tenir du State of Play de cette nuit est l’arrivée de Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur PC, le premier arrivant en août, tandis que le second prévoit une sortie cet automne. En marge de cette annonce, qui va permettre une nouvelle à Sony de renflouer ses caisses, on apprend le nombre d’unités vendues de la saga depuis la sortie du premier opus, et c’est renversant.

Spider-Man continue de cartonner, sans surprise

Insomniac Games et Sony annoncent donc via le PlayStation Blog que la série Marvel’s Spider-Man, qui comprend donc le premier épisode, son remaster ainsi que son spin-off, compte aujourd’hui plus de 33 millions d’unités vendues à travers le monde (résultat arrêté au 15 mai dernier).

Un chiffre colossal pour une exclusivité, sortie depuis à peine 4 ans maintenant, mais qui démontre une nouvelle fois que Spider-Man est aujourd’hui l’une des licences les plus lucratives, peu importe le marché. Nul doute que ce résultat devrait s’agrandir avec les versions PC des jeux, en attendant d’avoir plus de nouvelles de Marvel’s Spider-Man 2, peut-être plus tard cette année à l’occasion d’un nouveau PlayStation Showcase.

Et forcément, on imagine que ce résultat a une toute autre résonance maintenant que l’on sait que le jeu a failli ne jamais voir le jour, et que Marvel aurait pu se tourner vers un accord avec Xbox il y a quelques années.