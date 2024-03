Qu’apporte le patch 1.0002 de Marvel’s Spider-Man 2 ?

Le premier point majeur de cette mise à jour est bien entendu l’intégration du mode New Game+, qui vous permet de recommencer une partie en conservant vos tenues et votre niveau, et même en pouvant dépasser le cap maximum fixé dans l’aventure de base, grâce aux « niveaux ultimes ». Si recommencer tout le scénario ne vous intéresse pas, et que vous souhaitez simplement rejouer certaines missions, c’est désormais possible.

Vous pouvez également changer l’heure de la journée après avoir terminé le jeu, ainsi que modifier la couleur de vos toiles. Des styles de gadgets dorés ont été ajoutés, des améliorations du mode Photo sont au programme (une fonction figurine articulée et des autocollants) et des nouveaux costumes « Hellfire Gala » sont aussi de la partie, tout comme différents tenues de symbiote. On notera également l’arrivée de nouvelles options d’accessibilité comme les options d’autodescriptions et de lecteur d’écran.

Enfin, cette update introduit également le premier vrai DLC payant du jeu, avec le « pack de tenues Cool et stylé » disponible en accès anticipé pour 4,99 €. Un contenu payant dont les revenus aux Etats-Unis seront en réalité intégralement reversés à Gameheads, une association qui a pour but de venir en aide aux jeunes issus des classes populaires et racisées pour qu’elles puissent intégrer l’industrie du jeu vidéo. Une fois cette opération terminée, ces tenues seront disponibles gratuitement pour tout le monde. Le pack contient :

Tenue Stylée pour Peter

Tenue Cool pour Miles

10 autocollants pour le mode Photo

2 cadres pour le mode Photo

Tous les détails de la mise à jour sont à retrouver dans le patch note complet. Marvel’s Spider-Man 2 est disponible sur PlayStation 5. Vous pouvez également consulter notre notre guide complet pour en savoir plus.