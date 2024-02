Marvel’s Spider-Man 2 : La mise à jour avec le New Game + et des costumes sera disponible le 7 mars

Il faudra malgré tout patienter encore un peu avant de relancer le jeu puisque la mise à jour qui intégrera le mode New Game + à Marvel’s Spider-Man 2 est seulement prévue pour le 7 mars prochain, comme le studio nous l’apprend sur X (Twitter).

Cette mise à jour devrait également inclure d’autres ajouts qui ne sont pas encore précisés, si ce n’est qu’il est mention de nouveaux costumes, qui seront évidemment eux aussi gratuits. Ce qui donnera peut-être une raison de plus à certaines personnes pour parcourir à nouveau les rues de New-York en compagnie des deux Tisseurs.

❗ OUR NEXT UPDATE IS COMING MARCH 7

Our title update for Marvel's #SpiderMan2PS5 arrives next month and adds highly requested features like New Game+, new suits, and more!

Watch our social media for a complete list of features closer to release. 🕸️🕷️ #BeGreaterTogether pic.twitter.com/qhncOPkUXY

— Insomniac Games (@insomniacgames) February 7, 2024