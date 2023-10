Marvel’s Spider-Man 2 : Carton plein pour Insomniac Games avec cet épisode qui devient l’un de ses jeux les mieux notés sur Metacritic

On pourra penser ce que l’on veut de Metacritic et de ses dérives, de sa pertinence ou de son fonctionnement, mais il reste (malheureusement dirons certains) un outil de référence pour l’industrie, et surtout pour les studios et éditeurs qui surveillent cela de très près. Par conséquent, le score Metactritic de Marvel’s Spider-Man 2 était attendu au tournant chez Insomniac Games, et le résultat n’a pas déçu.

Avec un score de 91 sur 100 pour plus de 120 tests enregistrés (dont 0 critique moyenne ou négative), Marvel’s Spider-Man 2 est le jeu le mieux noté du studio. Du moins, l’un des jeux, puisqu’il occupe cette place de leader aux côtés du premier jeu Spyro et du jeu PS2 Ratchet & Clank: Up Your Arsenal, qui comptent moins de critiques recensées.

Et si ce n’est qu’un détail pour le public, cela veut visiblement dire beaucoup chez Insomniac. Naturellement, Hermen Hulst, qui est à la tête des PlayStation Studios, a aussi félicité l’équipe pour cette réception critique plus que positive. Reste maintenant à voir ce que le public va en penser, ce qui est encore plus important pour assurer de bonnes ventes pour le jeu.

Marvel’s Spider-Man 2 sortira en exclusivité sur PlayStation 5 le 20 octobre prochain. Notre test complet est déjà disponible, et notre guide arrivera dans peu de temps.

Waking up to this… to our first 90+ in my tenure… is incredible. I cannot be more excited for you all to play what we have put our whole hearts into. #SpiderMan2PS5 https://t.co/140NfFZvDN

I felt behind all day as I tried to keep up with the flood of positive reviews from people whose opinions I respect so much. It's been a great Monday.

This team has been working their butts off, and they truly deserved this one.

Can't wait for Friday. 🙏 https://t.co/owK6b0eIxI

— Mike Fitzgerald (@fitzymj) October 17, 2023