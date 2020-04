The Irregular Corporation et Auroch Digital viennent d’annoncer la sortie prochaine de leur nouveau de jeu de gestion/simulation intitulé Mars Horizon, un jeu dans lequel vous allez diriger une agence spatiale, excusez du peu.

Le voyage vers Mars

Dans Mars Horizon, vous prenez le contrôle d’une grande agence spatiale, la conduisant depuis l’aube de l’ère spatiale jusqu’à l’atterrissage et l’exploration de la planète Mars. Guidez votre agence à travers la course spatiale et écrivez votre histoire. Gérer les nombreux défis qui vont se présenter à vous et partez à la recherche de nouvelles technologies afin d’étendre votre emprise et votre renommée.

Créez votre base avec des rampes de lancement, des laboratoires de recherche, des installations d’entraînement pour astronautes et bien plus encore.

Construisez vos propres véhicules personnalisés à partir de centaines de combinaisons.

Lancez des satellites et des vaisseaux spatiaux pour explorer le système solaire.

Gérez le contrôle de la mission en résolvant les divers défis des missions au tour par tour pour gagner l’avancement scientifique et le soutien du public.

Explorez un vaste arbre technologique et rivalisez ou collaborez avec d’autres agences pour tracer votre feuille de route vers Mars.

Choisissez parmi cinq agences spatiales uniques, chacune ayant ses propres caractéristiques, sa base, ses véhicules et ses engins spatiaux.

Une bêta test sur PC se déroulera du 27 avril au 4 mai. Il comportera 14 missions (sur les 36 dans le jeu complet), 30 missions facultatives, trois agences spatiales jouables, et plus pour un total de huit heures de jeu environ. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ici.

Mars Horizon sortira courant 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.