Mario Kart 8 Deluxe : Les nouveaux circuits apparaitront en ligne, même sans posséder le DLC

L’annonce de DLC pour Mario Kart 8 Deluxe n’est peut-être pas bien passée chez tout le monde, mais toujours est-il que l’arrivée des 48 circuits supplémentaires devraient encore un peu plus relancer l’intérêt autour du titre, notamment dans les modes de jeu en ligne. Et afin de ne pas trop frustrer celles et ceux qui n’ont pas envie de mettre la main au portefeuille pour obtenir ces circuits, sans pour autant être bloqués dans les modes en ligne, le constructeur prévient que ces circuits pourront être parcourus même sans les posséder.

Des tours d’essais gratuits

Avec ces DLC, on aurait pu craindre que trouver du monde en ligne dans Mario Kart 8 Deluxe s’avère être plus compliqué, puisqu’il aurait aurait peut-être fallu séparer celles et ceux qui possèdent les nouveaux circuits, et les autres.

Mais pas de ça chez Nintendo, puisque Eurogamer a décelé une information importante sur la page officielle du jeu, qui indique bien que lorsque l’on jouera en ligne, si un seul joueur ou joueuse possède ces circuits, les autres participant pourront aussi les découvrir. En somme, même sans posséder le DLC, vous pourrez tomber sur des circuits inclus dans ce DLC durant la rotation des circuits. Dès le 22 mars, les circuits de la première vague du DLC apparaitront aussi dans les courses globales et régionales.

Un bon moyen de découvrir ces circuits avant de savoir si l’on est prêt à les acheter ou non. Pour rappel, la première vague de 8 circuits arrivera le 18 mars dans Mario Kart 8 Deluxe.