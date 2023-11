Nintendo va sortir un nouveau bundle avec la Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe

Même avec plus de 130 millions de consoles en circulation, la Switch n’a pas encore dit son dernier mot et espère bien continuer à séduire un nouveau public. Ce qu’il fera plus facilement avec sa Switch OLED, son dernier modèle en date, qui va devenir de plus en plus accessible. Histoire d’en vendre des palettes entières, le constructeur a décidé de sortir un nouveau bundle pour sa console, juste avant les fêtes de fin d’année, qui met en avant le jeu le plus populaire de la machine : Mario Kart 8 Deluxe.