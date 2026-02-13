Marathon sera jouable avant sa sortie grâce à une dernière période d’essai
Rédigé par Jordan
Avec Marathon, Bungie joue sans doute sa survie. Le studio a besoin que le jeu soit une réussite, et c’est bien pour cela que Sony a été enclin à repousser le titre de plusieurs mois afin de prendre en compte les nombreux retours du public. Aujourd’hui, Bungie se sent un peu plus confiant, mais pas imprudent pour autant. Juste avant la sortie, il organisera une dernière période de test pour mettre à mal les serveurs du jeu tout en récoltant d’ultimes avis.
Les abonnés PlayStation Plus seront récompensés par… un porte-clé
Marathon était bien entendu au programme du dernier State of Play pour se montrer une dernière fois avant sa sortie, ou presque. Bungie prévoit en effet d’organiser un « Server Slam », autrement dit une nouvelle période de test, qui aura lieu du 26 février au 2 mars prochain.
Au cœur de ce test, on retrouvera deux zones (Perimeter et Dire Marsh), les contrats de départ pour chaque faction et les six coques de Coureur. Bref, un petit avant-goût avant de découvrir la vraie saison 1 du jeu.
Sony a aussi profité de ce passage lors du State of Play pour dévoiler des récompenses inédites pour les membres PlayStation Plus. Il s’agira uniquement de petits pendentifs d’armes qui sont à l’effigie de certaines licences PlayStation, comme Ghost of Yōtei, Death Stranding 2 et Helldivers 2. Autant dire que le public sur les autres plateformes ne loupe pas grand-chose.
Marathon sortira le 5 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 05/03/2026