Marathon : Bungie semble avoir récupéré sans consentement le travail d’une artiste pour la direction artistique de son FPS multi

Que l’on soit intrigué ou non de la proposition ludique de Marathon, une chose est claire : le FPS multi offre une direction artistique marquée. Tout dépend du goût de chacun et chacune pour l’apprécier ou non, mais ce côté cyberpunk flashy est suffisamment travaillé pour que, en jetant un coup d’œil à un trailer, on fasse le rapprochement sans trop tarder.

Malheureusement, la DA ne viendrait pas tout à fait de l’imaginaire de l’équipe créative, mais au moins en grande partie d’une artiste britannique absolument pas concernée par le développement. C’est sur Bluesky que Antireal, l’artiste en question, s’est exprimée à ce sujet :

Sur les premiers screens affichés par Antireal, on note clairement des similitudes entre des motifs à peine retouchés, lorsqu’ils ne sont pas simplement inversés comme son propre logo, ou carrément repris tels quels, comme l’inscription « Aleph » et le petit texte avec. L’artiste poursuit sur une autre publication, non sans sarcasme :

bungie is of course not obligated to hire me when making a game that draws overwhelmingly from the same design language i have refined for the last decade, but clearly my work was good enough to pillage for ideas and plaster all over their game without pay or attribution.

— N² (@antire.al) 2025-05-15T18:11:31.948Z