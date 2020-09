Maneater arrivera aussi sur PS5 et Xbox Series au lancement des consoles

A l’approche de la sortie des consoles nouvelle génération, de plus en plus d’éditeurs et de développeurs se pressent pour nous annoncer que leurs titres seront aussi disponibles sur PS5 et Xbox Series X | S via des éditions spéciales. C’est notamment le cas aujourd’hui de Deep Silver et Blindside Interactive, qui dévoilent aujourd’hui l’arrivée de Maneater sur ces plateformes dès leur jour de lancement.

Les requins s’affichent en 4K

Dans cette version PS5 et Xbox Series X | S, le jeu où l’on incarne un requin nous proposera de la 4K et du 60 fps, ainsi que le support de la technologie Ray-Tracing. La manette DualSense est aussi mise en avant ici et le jeu tirera profit de cette dernière pour offrir de nouvelles sensations.

Pour ceux qui disposent déjà du jeu sur PS4 et Xbox One, la mise à niveau sera gratuite vers les nouvelles consoles, et la version PC aura droit à une mise à jour gratuite dès 2021.

Maneater sortira donc le 10 novembre prochain sur Xbox Series X | S, puis le 19 novembre sur PS5. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test.