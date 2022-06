Epic Games Store : Maneater est le jeu gratuit de la semaine

Pendant plusieurs semaines, l’Epic Games Store a fait plaisir à des millions de joueurs et de joueuses en offrant des jeux un peu plus massifs tous les jeudis, à l’image de la trilogie BioShock ou encore Wolfenstein The New Order la semaine dernière. C’est désormais presque terminé pour cette opération spéciale, mais avant de conclure, le store nous offre aujourd’hui et pendant toute une semaine le jeu Maneater, désormais disponible gratuitement.

Contrôlez un requin dans ce jeu d’action-RPG pas comme les autres

Pour celles et ceux qui découvrent le jeu, Maneater nous propose d’incarner un requin qui va évoluer en sous-marin et qui va grandir jusqu’à devenir une vraie machine de guerre, déchiquetant les pêcheurs agressifs qui menacent les océans ou les autres créatures qui peuplent ces eaux. Mais histoire de combler un petit creux, il sera aussi possible d’aller croquer un ou deux vacanciers sur les plages. Enfin, plutôt dix ou vingt.

Comme d’habitude, il suffit de vous rendre sur la page du jeu sur l’Epic Games Store, puis de l’ajouter à votre bibliothèque avant le 16 juin prochain à 16h59.

Dès la semaine prochaine, on retourne sur des titres indépendants plus classiques, avec le jeu Supraland qui sera offert durant sept jours.