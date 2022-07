Maneater bouclera son aventure avec une version physique pour son Apex Edition

Sorti en mai 2020, Maneater fait partie de ces jeux au concept loufoque : il s’agit d’un RPG porté sur l’action, mais où vous incarnez un requin. Une terreur des mers qui va pouvoir croquer tout ce qui bouge, et surtout, faire du grabuges aux abords des plages. Le titre a été plutôt bien reçu par la critique et les joueurs, malgré quelques défauts assez pénalisants. Après une disponibilité sur le PlayStation Plus et une gratuité dans l’Epic Games Store, le titre nous fait une ultime annonce.

Une ultime version physique

Le développeur Tripwire Interactive renoue son partenariat avec Deep Silver pour annoncer une nouvelle version physique estampillée Maneater Apex Edition. Cette édition boîte arrivera le 30 septembre 2022 et sera disponible à la fois sur PlayStation 4 et Xbox One. Il s’agit ni plus ni moins du bundle qui regroupe le jeu et son DLC qui est déjà vendu en version numérique sur les différents stores.

L’occasion pour les joueurs et les joueuses qui n’ont pas encore tenté l’aventure de se lancer à la mer. Pour rappel, le DLC est intitulé Truth Quest et rajoute du contenu supplémentaire, avec une nouvelle île à explorer au large de Port Clovis, et apporte des évolutions, des défis et des animaux supplémentaires. Malheureusement, cette édition physique n’est prévue que sur ancienne génération, rien pour la PS5 ou la Xbox Series X|S.