Maneater fera croquer son DLC le 31 août prochain sur PC et consoles

Les requins n’ont pas fini de dévorer de la chair humaine avec l’arrivée d’un DLC « Truth Quest » pour Maneater. Il sera toujours question d’incarner un requin surpuissant pouvant évoluer de différentes façons.

Les dents de la mer deux

Malgré des faiblesses évidentes (retrouvez notre test pour plus de précisions), Maneater est une véritable curiosité qui peut s’apprécier avec un grain de folie. Pour rappel, ce jeu nous emporte dans un RPG en monde ouvert où l’on incarne un requin féroce voulant se venger. Le studio Tripwire Interactive proposera bientôt de continuer à nager avec le DLC « Truth Quest » qui sortira le 31 août 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X avec un prix affiché à 14.99€. Rien n’a été annoncé concernant la version Switch pour l’instant.

Ce nouveau contenu nous embarquera sur une nouvelle île et plus précisément sur Site P, un endroit cachant de sombres secrets et de nombreux mystères. On peut s’attendre à des nouveautés en matière de gameplay avec de nouvelles évolutions, un niveau maximum réhaussé à 40 ou encore de nouveaux organes d’évolution. Il faudra également faire face à de nouveaux ennemis humains (surtout des militaires) et d’autres issus de la faune. Et enfin, de nouveaux objectifs comme un mode Time Trial où il faudra nager en traversant des cercles avant la fin du temps imparti.