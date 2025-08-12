Mandragora: Whispers of the Witch Tree : Déjà disponible, l’action-RPG en 2D débarquera sur Switch le 4 septembre

La souffrance débarque enfin sur Switch

Ce n’était pas spécialement prévu au départ, mais la version Switch de Mandragora: Whispers of the Witch Tree n’a pas pu être assurée aux côtés des autres plateformes le 17 avril. Il aura donc fallu plus de quatre mois, mais ça y est, la première console hybride de Nintendo va accueillir cet action-RPG.

Comme évoqué en introduction, on rappelle que le jeu réunit à la fois les codes du metroidvania et du Souls-like, et prend place dans le monde de Faelduum, ravagé par l’Entropie. En choisissant l’une des six classes disponibles comportant chacune quelques centaines de compétences passives et actives, nous devons lutter pour survivre, notamment face à des mini-boss et des boss impitoyables.

L’emphase est également mise sur la narration, avec une histoire écrite par Brian Mitsoda (Vampire: The Masquerade – Bloodlines) où nos choix conditionnent l’une des fins multiples que contient le jeu. Notons que cette version Switch bloquera le framerate à 30 fps.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree arrivera donc le 4 septembre sur Switch, et demeure disponible sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam, Epic et GOG).