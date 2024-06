MY.GAMES annonce un nouveau label, Knights Peak, qui éditera plusieurs jeux dont Starship Troopers : Extermination

Un label qui espère atteindre de nouveaux sommets

MY.GAMES est une société qui surtout sortie de nombreux jeux mobiles mais également quelques titres sur consoles et PC comme Conqueror’s Blade. Avec Knights Peak, la firme dispose désormais d’un label dédié à l’édition de jeux haut de gamme destinés à un large public. Dirigé par les vétérans de l’industrie Eugenio Vitale (Plaion), Mario Gerhold (Plaion) et Jan-Eric Lauble (Metro, Dead Island, Saints Row), le label vise un portefeuille de jeux diversifié et qui met en avant la qualité, la créativité et la communauté.

Elena Grigorian, PDG de MY.GAMES déclare :

« Au fil des ans, MY.GAMES a acquis une grande expertise dans l’édition de titres free-to-play sur PC, consoles, et mobiles, à la fois en interne et en externe. Conformément à notre engagement envers nos joueurs et nos partenaires d’offrir les meilleures expériences de jeu, nous allons étendre notre expertise et renforcer nos forces d’édition dans le segment buy-to-play aujourd’hui en pleine expansion. Je suis fière de dire que nous avons réuni une très solide équipe d’experts pour lancer le label d’édition Knights Peak et je suis ravie d’accueillir tous nos nouveaux associés et joueurs au sein de notre communauté.«

Knights Peak a signé cinq contrats d’édition pour cinq jeux différents. Parmi eux, deux ont déjà été annoncés, deux sont déjà disponibles sur le marché, et le dernier constitue une nouveauté. Voici la liste complète :

Starship Troopers : Extermination : annoncé en 2022, il s’agit d’un jeu de tir de science-fiction à la première personne dans l’univers l’univers emblématique de Starship Troopers. Développé par Offworld Industries, le titre nous plonge dans des combats contre des envahisseurs arachnides à l’instar des films. Il sortira sur PC et consoles le 11 octobre 2024.